Омск, , 11:40 — REGNUM

В Омской области сотни людей вторые сутки ищут маленького Колю. Мальчик пропал из машины, где его на 15 минут оставили родители, чтобы собрать неподалёку ягоды. Сообщения о поиске мальчика разлетелись по социальным сетям. Волонтёры и добровольцы прибывают даже из соседних регионов.

Скриншот с портала правительства Омской области Omskportal.ru

Однако на официальном портале правительства Омской области о пропаже или поиске ребёнка не сказано ни слова.

За сегодня, 14 августа, на сайте опубликованы пять новостей: о выставке-форуме, посеянных семенах сосны и ели, патриотическом конкурсе, велопробеге и ремонте дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM сайт Большереченского муниципального района Омской области, на территории которого потерялся трёхлетний мальчик Коля, с трудом загружается. Возможно, из-за большого потока посетителей. Однако на официальной странице о пропаже ребёнка — ни слова. Последняя опубликованная информация датирована 9 августа и посвящена новым правилам продажи молочной продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

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