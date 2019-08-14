Сургут, Югра, , 11:40 — REGNUM

В изоляторе временного содержания №1 города Сургута с большой долей вероятности применяются пытки. К такому выводу пришёл член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин по итогам общения с заключёнными ИВС №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СПЧ.

По словам Андрея Бабушкина, в изоляторе есть камеры без окон. Также там установлены трехъярусные кровати, причем на втором и третьем ярусах нет барьеров безопасности. Много заключённых в ИВС пожаловались правозащитнику на применение к ним пыток.

«У одного помещённого под стражу проломлен череп. И мы застали его в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не тот, что ведет его дело, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим. Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания», — сообщает Андрей Бабушкин.

Член СПЧ заявил, что его шокировали масштабы и безнаказанность пыток в ИВС-1 Сургута.

«Хорошо, если бы я ошибался», — отметил правозащитник.