Сургут, Югра, 14 августа 2019, 11:40 — REGNUM
В изоляторе временного содержания №1 города Сургута с большой долей вероятности применяются пытки. К такому выводу пришёл член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин по итогам общения с заключёнными ИВС №1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СПЧ.
По словам Андрея Бабушкина, в изоляторе есть камеры без окон. Также там установлены трехъярусные кровати, причем на втором и третьем ярусах нет барьеров безопасности. Много заключённых в ИВС пожаловались правозащитнику на применение к ним пыток.
Член СПЧ заявил, что его шокировали масштабы и безнаказанность пыток в ИВС-1 Сургута.