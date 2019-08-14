Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM

Фельдшер скорой помощи в Ростове-на-Дону бросил на тротуаре пожилую пациентку. Очевидцами вопиющего случая стали горожане. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения, кадры которого выложены в социальной сети «ВКонтакте». Ростовчане зафиксировали и номер машины, на которой прибыла бригада медиков.

ЧП случилось на улице Варфоломеева, 222а вечером 13 августа, уточняет подписчик паблика «Ростов Главный».

«Под домом упала бабушка. Люди вызвали скорую. Приехал фельдшер, пнул её ногой, развернулся и уехал. В диспетчерскую он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации», — поясняет горожанин, который вызвал ещё одну бригаду медиков.

«Мы погрузили бабушку, и её увезли в больницу. На вид ей лет 60», — добавил ростовчанин.

«Надеюсь, это был последний день фельдшера на этой работе», — прокомментировала одна из подписчиц группы.

«Мне попался почти такой же. У ребёнка температура 39,7, открылась рвота, а он сказал что это не повод везти в больницу. В итоге вызвала такси и поехали в больницу», — поделилась примером ещё одна горожанка.

«Мне такой же попадался (может и тот же). Отказывался везти ребенка с температурой 40, потому что у него смена заканчивается. После моего обещания вызвать вторую бригаду и объяснить, почему я это делаю, очень недовольный повёз в больницу», — пожаловалась на медиков ещё одна подписчица группы.

На момент публикации материала официального комментария от представителей министерства здравоохранения Ростовской области или больницы скорой медицинской помощи не появилось.