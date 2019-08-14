Омск, 14 августа 2019, 11:28 — REGNUM
Волонтёры и профессиональные спасатели вот уже вторые сутки ищут в Омской области трехлетнего мальчика Колю, который бесследно пропал из припаркованной в лесу машины, пока родители собирали ягоды. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, поиски не прекращаются, но результата пока не принесли.
«Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченкого отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочёсывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры», — отмечают полицейские.
К профессиональным поисковикам присоединились сотни неравнодушных граждан. Периметр поисков увеличивается, привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области.