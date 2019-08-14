Омск, , 11:28 — REGNUM

Волонтёры и профессиональные спасатели вот уже вторые сутки ищут в Омской области трехлетнего мальчика Колю, который бесследно пропал из припаркованной в лесу машины, пока родители собирали ягоды. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, поиски не прекращаются, но результата пока не принесли.

В ночное время не прекращались поиски трехлетнего Коли из Омской области ГУ МВД по Омской области

«Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченкого отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочёсывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры», — отмечают полицейские.

К профессиональным поисковикам присоединились сотни неравнодушных граждан. Периметр поисков увеличивается, привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области.