Чебоксары, , 11:22 — REGNUM

В Чебоксарском районе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из сельских поселений, обвиняемого в земельных аферах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет экс-глава Вурман-Сюктерского сельского поселения, которому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»). По данным прокуратуры, злоумышленник изготовил «десять заведомо ложных выписок о якобы имевшем место выделении 10 гражданам земельных участков на территории поселения». На основании данных подложных документов граждане зарегистрировали право собственности на участки, которые были изъяты из муниципальной собственности.

Ущерб оценён в 639 тыс. рублей. Прокуратурой подготовлено исковое заявление о взыскании ущерба в пользу муниципалитета.

Отметим, что следствие вело СУ СКР по Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экс-глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий при распоряжении земельным участком площадью 0,15 гектара. Приговором районного суда он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, получив 2,5 года лишения свободы условно. От наказания он был освобожден в соответствии с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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Затем были возбуждены новые уголовные дела в связи с земельными аферами. В 2017 году приговором суда бывшему чиновнику назначено два года лишения свободы условно. В соответствии с тем же актом об амнистии в связи он был освобожден от назначенного наказания, что является нереабилитирующим основанием.