Палу, Индонезия, , 11:20 — REGNUM

Наводнение произошло в районе Кулави индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

«Два моста и несколько домов разрушены. По последним данным, пять домов были смыты наводнениями в деревнях Намо и Салуа округа Кулави», — говорится в заявлении гуманитарной организации KUN Humanity System, которая оказывает помощь в эвакуации жителей.

Известно, что жители района покинули дома и перебрались в горную местность.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года сильное наводнение обрушилось на индонезийскую провинцию Папуа. Тогда число погибших составило 104 человека.

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