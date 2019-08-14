Пермь, , 11:18 — REGNUM

В Перми в отношении 70-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после того, как пенсионер перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов, которые выполняли высотные работы на многоэтажном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Пермскому пенсионеру инкриминируют часть 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, днем 13 августа двое промышленных альпинистов проводили работы на фасаде девятиэтажки. Пьяный пенсионер потребовал прекратить производство работ. Когда же увидел, что его требования игнорируют, то залез на крышу дома и перерезал спасательные канаты альпинистов. Один из альпинистов сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник добрался до крыши и поднял своего коллегу. К этому времени пенсионер уже покинул место происшествия.