Иркутск, , 11:16 — REGNUM

Тушить лесные пожары в Приангарье помогут 86 авиапожарных: дополнительные силы, по данным МБУ «Авиалесохрана», прибыли из КГБУ Приморского края «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и КГАУ Хабаровского края «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

«Авиапожарные в удаленных и труднодоступных условиях прокладывают заградительные минерализованные полосы, разбирают завалы, дотушивают очаги горения с помощью ранцевых лесных огнетушителей, проводят окарауливание кромки пожаров», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за последние сутки, 13 августа, удалось потушить 12 пожаров общей площадью 27 445 га, в том числе 21 909 га, покрытых лесом. Действующим остается 31 возгорание на площади 74 082 га, где 67 405 га покрыты лесом.

Также обнадёживает информация областных властей о том, что «тушение производится и на пожарах в зоне контроля», правда, какие именно пожары-отказники начали тушить — не уточняется. Всего в зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 629 га, из них 616 502 га, покрыты лесом.

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