Канберра, , 12:07 — REGNUM

В австралийской штате Квинсленд сотрудники полиции пресекли деятельность крупного наркопритона, связанного с международным наркокортелем. В ходе расследования были арестованы четверо подозреваемых жителей Великобритании, у которых были изъяты порошок MDMA и «лед» в особо крупных размерах. Об этом 14 августа сообщает Associated Press.

Всего было изъято 766 килограммов MDMA. По предварительным данным, стоимость данной партии в виде таблеток экстази на черном рынке составит около 90 миллионов австралийских долларов (61 миллион долларов США).

Отмечается, что в рамках этой же операции полиция Новой Зеландии изъяла 200 кг метамфетамина, или «льда».

Двух жителей Британии подозревают в хранении и распространении наркотиков в Австралии. Еще двое британцев были арестованы по этому же делу в Новой Зеландии.