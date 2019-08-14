Южно-Сахалинск, , 11:12 — REGNUM

В Сахалинской области власти не в силах справиться с ядовитым растением — борщевиком. Не помогает даже принятая региональная программа. Ежегодно в медучреждения области обращаются люди с ожогами от борщевика и аллергическими реакциями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Если в жилых массивах ядовитое растение скашивают муниципальные службы, то в загородных зонах и сельской местности борщевик отвоевывает новые и новые гектары.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума России предложила правительству РФ объявить борщевику карантин. Растению могут присвоить статус карантинного объекта. Аллергические реакции и «ожоги» от борщевика, по данным медиков, могут привести даже к смерти человека.