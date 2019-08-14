Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM

В Екатеринбурге утром произошла коммунальная авария в районе дома № 45 по улице Бабушкина — из-за порыва трассы горячего водоснабжения во дворе образовался «фонтан». Об этом сообщили очевидцы событий, которые разместили фотографии с места ЧП в интернете.

«Пострадали припаркованные во дворе автомобили и разворотило асфальт. А камни долетали до окон», — сообщили в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети « ВКонтакте ».

Судя по размещённым фото, пострадали несколько машин. На некоторых видны вмятины, а у одного автомобиля и вовсе выбито заднее стекло.

Отметим, что на данный момент авария устранена.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Екатеринбурге произошло несколько порывов трубопровода. В частности коммунальные «фонтаны» появились на улицах Куйбышева и Сиреневый бульвар.

Напомним, что с 12 до 15 августа в городе идёт завершающий этап опрессовок перед отопительным сезоном.

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