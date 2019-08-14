Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM

Врачи планируют провести операцию на позвоночнике у 19-летней футболистки сборной Казахстана Диане Кайдаровой, выжившей в ДТП в Восточно-Казахстанской области, сообщает издание Sports.kz.

По данным издания, ДТП произошло по пути с места отдыха в поселке Озекрки в город Семипалатинск 11 августа. В салоне автомобиля BMW X5 находились семь человек. Водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля.

Отметим, по данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок. Еще двое детей и двое взрослых доставлены в больницу с травмами.

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