Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 11:00 — REGNUM

«Калугаоблводоканалом» на неделю было прекращено холодное водоснабжение населения на территории сёл Авчурино и Богимово Ферзиковского района Калужской области из-за выхода из строя глубинного насоса. Об этом 14 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. районного прокурора Денис Меньков.

Бездействие сотрудников ГП «Калугаоблводоканал» повлекло нарушение прав жителей данных населенных пунктов Ферзиковского района на качественное и бесперебойное водоснабжение. С целью устранения допущенных нарушений прокуратурой района в адрес генерального директора «Калугаоблводоканалом» внесено представление.

Должностное лицо предприятия — начальник территориального участка привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении данного должностного лица вынесено постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию Калужской области.