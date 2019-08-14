Якутск, , 11:02 — REGNUM

В Усть-Алданском районе Якутии два бухгалтера похитили из муниципального бюджета 1,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Главный бухгалтер и её подчинённая финансового учреждения мошенническим образом начисляли себе с 2017 по 2018 годы зарплату. В общей сложности из бюджета похищено 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в правоохранительных органах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи заведующей детским садом, женщина незаконно провела в свой дом отопление на 300 тыс. рублей, которое предполагалось учреждение.