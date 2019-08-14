Загадочное исчезновение трёхлетнего ребёнка в Омской области подняло на ноги сотни профессиональных поисковиков, волонтёров и добровольцев. Все они уже вторые сутки участвуют в поисковой операции, развернутой 13 августа, когда стало известно, что маленький Коля исчез спустя 15 минут после того, как был оставлен родителями в салоне автомобиля, припаркованого в лесу, где семья собирала ягоды.

В СУ СК РФ по Омской области подтвердили, что родственники пропавшего мальчика обратились к правоохранителям после безуспешных трехчасовых самостоятельных поисков.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.