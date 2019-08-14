14 Августа
 
11:36

Стоит отметить, что потерявшиеся дети — явление достаточно частое в Омской области. Накануне, 12 августа, региональное управлении Росгвардии сообщило об обнаружении ребёнка около остановки общественного транспорта в Октябрьском округе Омска маленького мальчика без сопровождения взрослых. Одежда ребенка не соответствовала погодным условиям, было заметно, что ребенок замерз и напуган. Обнаружил мальчика на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Александра Головченко и старшего сержанта Станислава Челесникова, сообщает пресс-служба ведомства.

Подойдя к малышу, росгвардейцы попытались узнать, почему он находится один и где живет, однако тот смог назвать только свое имя. Никто из опрошенных граждан, находившихся на месте обнаружения ребенка, ничего пояснить не смог; мальчик был им не знаком. Одновременно с этим росгвардейцы получили от дежурного сигнал о необходимости принятия мер к поиску 5-летнего ребенка. По полученным приметам найденный мальчик был схож с разыскиваемым.

11:28

Мальчик Коля, пропавший в омских лесах, до сих пор не найден

Волонтёры и профессиональные спасатели вот уже вторые сутки ищут в Омской области трехлетнего мальчика Колю, который бесследно пропал из припаркованной в лесу машины, пока родители собирали ягоды. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, поиски не прекращаются, но результата пока не принесли.

11:16

Сайт Большереченского муниципального района Омской области, на территории которого потерялся трёхлетний мальчик Коля, с трудом загружается. Возможно, из-за большого потока посетителей. Однако на официальной странице о пропаже ребёнка — ни слова. Последняя опубликованная информация датирована 9 августа и посвящена новым правилам продажи молочной продукции.

11:00

К организованным мероприятиям сотрудниками полиции привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области.

10:59

Поиски пропавшего ребенка осложняются заболоченностью местности. Полицейские проводят инструктаж среди присоединившихся к поискам добровольцев, разъясняют порядок проведения поисков. Периметр поисков увеличивается.

10:57

Как сообщает МВД по Омской области, поиски трехлетнего Коли Бархатова не прекращались даже ночью.

Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченкого отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочёсывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры. Всего задействовано около 400 человек.