Стоит отметить, что потерявшиеся дети — явление достаточно частое в Омской области. Накануне, 12 августа, региональное управлении Росгвардии сообщило об обнаружении ребёнка около остановки общественного транспорта в Октябрьском округе Омска маленького мальчика без сопровождения взрослых. Одежда ребенка не соответствовала погодным условиям, было заметно, что ребенок замерз и напуган. Обнаружил мальчика на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Александра Головченко и старшего сержанта Станислава Челесникова, сообщает пресс-служба ведомства.
Подойдя к малышу, росгвардейцы попытались узнать, почему он находится один и где живет, однако тот смог назвать только свое имя. Никто из опрошенных граждан, находившихся на месте обнаружения ребенка, ничего пояснить не смог; мальчик был им не знаком. Одновременно с этим росгвардейцы получили от дежурного сигнал о необходимости принятия мер к поиску 5-летнего ребенка. По полученным приметам найденный мальчик был схож с разыскиваемым.
Мальчик Коля, пропавший в омских лесах, до сих пор не найден
Волонтёры и профессиональные спасатели вот уже вторые сутки ищут в Омской области трехлетнего мальчика Колю, который бесследно пропал из припаркованной в лесу машины, пока родители собирали ягоды. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, поиски не прекращаются, но результата пока не принесли.
Сайт Большереченского муниципального района Омской области, на территории которого потерялся трёхлетний мальчик Коля, с трудом загружается. Возможно, из-за большого потока посетителей. Однако на официальной странице о пропаже ребёнка — ни слова. Последняя опубликованная информация датирована 9 августа и посвящена новым правилам продажи молочной продукции.
К организованным мероприятиям сотрудниками полиции привлечен вертолет Управления Росгвардии по Омской области.
Поиски пропавшего ребенка осложняются заболоченностью местности. Полицейские проводят инструктаж среди присоединившихся к поискам добровольцев, разъясняют порядок проведения поисков. Периметр поисков увеличивается.
Как сообщает МВД по Омской области, поиски трехлетнего Коли Бархатова не прекращались даже ночью.
Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченкого отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочёсывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры. Всего задействовано около 400 человек.