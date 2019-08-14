Афины , , 11:02 — REGNUM

Вертолеты и самолеты с водосливными устройствами возобновили тушение лесного пожара, охватившего охраняемый природный заповедник на греческом острове Эвбея. Об этом 14 августа сообщает Daily Mail.

Самолеты сконцентрированы на участках, где затруднен доступ к густому сосновому лесу по суше. С лесным пожаром борются более 200 пожарных.

Отмечается, что тушение лесного пожара осложняет сильный ветер, дым от огня добрался до греческой столицы, где стоит запах гари.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа крупный пожар охватил пригород греческой столицы Афины Пеания. Из-за опасности для местных жителей власти распорядились провести эвакуацию. Отмечалось, что огонь постепенно подбирается к Афинам.