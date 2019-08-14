Иркутск, , 10:51 — REGNUM

Впечатляющую иллюстрацию, наглядно демонстрирующую размах лесных территорий, которые не будут потушены в Иркутской области, опубликовал на своей странице в Facebook председатель областного Законодательного собрания Сергей Сокол.

Иллюстрация, на которой серым цветом выделена «зона контроля» в иркутских лесах, где решением комиссий по ЧС не будут тушить пожары © Сергей Сокол

«Готовим обращения в Рослесхоз по установлению зон контроля, а также губернатору с требованием отменить нормативные акты, которые позволяли ответственным за тушения пожаров чиновникам бездействовать. Пора прекращать издеваться над жителями области, подвергая их здоровье и жизни риску. Все, что на фотографии выделено серым цветом, правительство области решило не тушить», — написал спикер.

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Напомним, ранее Сергей Сокол публично раскритиковал действия регионального правительства. По его словам, то, что происходит в 2019 году с лесными пожарами в области — настоящая катастрофа. Уже произошло более тысячи лесных пожаров, полностью выгорело уже почти 1,5 миллиона гектаров леса.

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