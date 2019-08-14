14 Августа
10:57
Отметим, подобные дымки не дивное чудо городов Урала. Долгие годы, начиная со времён СССР, её часто замечали жители Нижнего Тагила, Первоуральска и многих других городов.
10:54
Впрочем, местные жители всё равно выражают своё тревожное недовольство. В соцсетях они пишут, что любой дым, даже самый, казалось бы, безобидный, сам по себе вреден для организма человека.
10:53
В МЧС отреагировали на жёлтый дым на Среднем Урале
На дым отреагировали представители МЧС. В ведомстве подтверждают: никакой экологической угрозы нет.
10:52
На Среднем Урале оправдались за жёлтую дымку в закрытом городе
На предприятии подтвердили, что рыжая дымка ушла от них. Но заверили: никакой аварии не было. Угрозы окружающей среде нет.
10:49
Закрытый город на Среднем Урале окутала жёлтая дымка
Дымка окутала Новоуральск утром 14 августа. О явлении местные жители сообщили в соцсетях.