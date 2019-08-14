14 Августа
 
10:57

Отметим, подобные дымки не дивное чудо городов Урала. Долгие годы, начиная со времён СССР, её часто замечали жители Нижнего Тагила, Первоуральска и многих других городов.

10:54

Впрочем, местные жители всё равно выражают своё тревожное недовольство. В соцсетях они пишут, что любой дым, даже самый, казалось бы, безобидный, сам по себе вреден для организма человека.

10:53

В МЧС отреагировали на жёлтый дым на Среднем Урале

На дым отреагировали представители МЧС. В ведомстве подтверждают: никакой экологической угрозы нет.

10:52

На Среднем Урале оправдались за жёлтую дымку в закрытом городе

На предприятии подтвердили, что рыжая дымка ушла от них. Но заверили: никакой аварии не было. Угрозы окружающей среде нет.

10:49

Закрытый город на Среднем Урале окутала жёлтая дымка

Дымка окутала Новоуральск утром 14 августа. О явлении местные жители сообщили в соцсетях.