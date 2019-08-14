Хабаровск, , 10:43 — REGNUM

В Южном округе Хабаровска возводят дамбу, способную выдержать напор воды при уровне Амура в 10,5 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Завершить строительство дамбы планируется к августу 2020 года. Основные конструкции уже установлены. В настоящее время ведутся работы по строительству понтона — батопорта, их выполняет Хабаровский судостроительный завод. В проект включены шесть мощных насосов. Текущая готовность гидрозащитного сооружения — 79%.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя 6 лет после страшного наводнения 2013 года в Хабаровском крае не выполнен комплекс мероприятий противопаводковой защиты поселений. В Комсомольске-на-Амуре за несколько дней до пика паводка экстренно ремонтируют дамбы, заделывая в них бреши скальником.