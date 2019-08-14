с. Свобода, , 10:37 — REGNUM

Число людей, отравившихся на свадьбе в Закарпатском селе Свобода, увеличилось до 29 человек, сообщили 14 августа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, среди пострадавших восемь человек — дети. Всего на свадьбе присутствовали 190 человек. Все они употребляли пищу в ресторане «Семейный уют».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Береговскую районную больницу Украины обратились с симптомами отравления 17 человек.

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