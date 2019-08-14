Якутск, 14 августа 2019, 10:24 — REGNUM
Банк России обнаружил на финансовом рынке Якутии 11 субъектов с признаками нелегальной деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Микрозаймы с 1 июля выдают по новым правилам
Не имея лицензий, девять компаний выдавали гражданам займы, одна компания оказывала брокерские услуги, также в Якутии выявили финансовую пирамиду.
Большинство нелегальных кредиторов работали под вывеской микрозаймы.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля ежедневная процентная ставка ограничена теперь одним процентом.