Якутск, , 10:24 — REGNUM

Банк России обнаружил на финансовом рынке Якутии 11 субъектов с признаками нелегальной деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Не имея лицензий, девять компаний выдавали гражданам займы, одна компания оказывала брокерские услуги, также в Якутии выявили финансовую пирамиду.

Большинство нелегальных кредиторов работали под вывеской микрозаймы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля ежедневная процентная ставка ограничена теперь одним процентом.