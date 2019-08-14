Соледар, ДНР, 14 августа 2019, 10:22 — REGNUM
За минувшие сутки зафиксировано 17 случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 14 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В ходе обстрелов по территории ДНР было выпущено 80 единиц боеприпасов.
На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.
На донецком направлении украинские силовики выпустили три мины калибра 82 мм, сделали шесть выстрелов из танкового орудия, использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано использование миномётов калибра 120 мм и 82 мм, гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.
Данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Напомним, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 115 единиц боеприпасов, включая 24 гаубичных снаряда калибра 122 мм.
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