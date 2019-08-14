Соледар, ДНР, , 10:22 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксировано 17 случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 14 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ходе обстрелов по территории ДНР было выпущено 80 единиц боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили три мины калибра 82 мм, сделали шесть выстрелов из танкового орудия, использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование миномётов калибра 120 мм и 82 мм, гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Верхнеторецкое (нижнее), Гольмовский, Ясиноватая, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Октябрь, Коминтерново», — рассказали в СЦКК.

Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Напомним, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 115 единиц боеприпасов, включая 24 гаубичных снаряда калибра 122 мм.

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