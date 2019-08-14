Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM

На Урале в городе Заречном пресечена деятельность подпольного цеха по розливу фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области.

Операция проводилась совместно с оперативниками свердловского полицейского главка при поддержке подразделений Росгвардии. Уточняется, что подпольный цех располагался в помещениях строящегося дома, а линия по разливу алкоголя в бутылки — кустарного типа.

В итоге силовики изъяли более 10 тонн фальсифицированной алкогольной продукции и задержали семь работников цеха.

«Результаты оперативно-розыскных мероприятий направлены в МО МВД России «Заречный» для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Екатеринбурге была проведена аналогичная операция. Служащие Росгвардии и оперативники управления ФСБ и МВД накрыли подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. В ходе мероприятий изъято более 10 тонн фальсификата и задержано 26 работников цеха.

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