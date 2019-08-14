Иркутск, , 10:13 — REGNUM

Председатель Иркутского областного парламента Сергей Сокол подверг критике отношение исполнительной власти региона к так называемым, «пожарам-отказникам», которые в соответствии с приказом Минприроды РФ можно не тушить на основании решений комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Его заявление, сделанное в ходе совещания с с руководителем управления Росприроднадзора Оксаной Курек, первым заместителем Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексеем Калининым и заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным опубликовано на сайте Законодательного собрания Иркутской области.

«То, что происходит в этом году с лесными пожарами в нашей области — настоящая катастрофа. С начала пожароопасного сезона произошло более тысячи лесных пожаров, полностью выгорело уже почти 1,5 миллиона гектаров леса. Более 70 пожаров КЧС решила не тушить, так как это якобы экономически нецелесообразно, а жители северных территорий задыхаются от дыма», — подчеркнул Сергей Сокол.

Напомним, обстановка с природными пожарами в Иркутской области остаётся по-прежнему напряжённой. На 13 августа в зоне контроля были «закрыты» 72 пожара общей площадью 675 569 га, в том числе 616 462 га, покрытых лесом.

Эта ситуация находится под пристальным вниманием надзорных органов. Областная прокуратура уже внесла представление о признании незаконными нормативных правовых актов министерства лесного комплекса, устанавливающих «зоны контроля».

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