Ливны, Орловская область, , 10:10 — REGNUM

Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на территории одного из предприятий города Ливны Орловской области 13 августа.

По информации сайта Уездный город», на территории местного агропредприятия, на крыше гаража, взорвался пустой газовый баллон. В результате пострадали двое рабочих, 52 и 59 лет, которые в этот момент ремонтировали кровлю гаражного бокса. Оба пострадавших с ожогами доставлены в отделение реанимации Ливенской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Москве в жилом доме прогремел взрыв, обошлось без пострадавшим. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании газовым оборудованием хозяевами одной из квартир.