Екатеринбург, 14 августа 2019, 09:59 — REGNUM
Желтая дымка, окутавшая закрытый город Новоуральск, не была следствием технологической аварии. Об этом заявили в Верх-Нейвинском заводе вторичных цветных металлов, передаёт Justmedia.
В администрации предприятия уверяют, что рыжий дым распространился через трубу металлургического цеха из-за запланированных очистных работ. Дымка вскоре приобрела нормальный цвет, а атмосферный воздух вовсе не подвергся загрязнению.
«Экологическая ситуация в норме», — сказали в руководстве.
Напомним, «выброс» жёлтой дымки напугал сегодня утром жителей Новоуральска. Дым окутал город и ближайший пруд.
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