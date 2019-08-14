Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM

Желтая дымка, окутавшая закрытый город Новоуральск, не была следствием технологической аварии. Об этом заявили в Верх-Нейвинском заводе вторичных цветных металлов, передаёт Justmedia.

В администрации предприятия уверяют, что рыжий дым распространился через трубу металлургического цеха из-за запланированных очистных работ. Дымка вскоре приобрела нормальный цвет, а атмосферный воздух вовсе не подвергся загрязнению.

«Экологическая ситуация в норме», — сказали в руководстве.

Напомним, «выброс» жёлтой дымки напугал сегодня утром жителей Новоуральска. Дым окутал город и ближайший пруд.

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