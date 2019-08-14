Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM

В Екатеринбурге на улице Бебеля произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе городского отдела управления ГИБДД.

ДТП произошло поздно вечером 13 августа в 23:30 по местному времени. По предварительным данным женщина вышла на проезжую часть, и её сначала сбил автомобиль Chevrolet. После удара женщину отбросило на встречную полосу, и она попала под колёса автомобиля «КИА». От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью в Свердловской области во время лобового столкновения автомобилей на тюменском тракте погибли два человека, а ещё один доставлен с травмами в больницу Екатеринбурга.

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