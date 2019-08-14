Оренбург, , 09:40 — REGNUM

В Оренбургской области возле Соль-Илецка задержан водитель, который управлял автобусом, не имея водительского удостоверения. Автобус следовал из Киргизии, за рулем находился граждан Киргизии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, в салоне автобуса находились более десяти трудовых мигрантов-иностранцев. При проверке документов водителя на посту ДПС выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами.

Водитель-нарушитель отправлен под арест на 15 суток. Автобус с пассажирами продолжил движение по своему маршруту. За руль сел водитель-сменщик, у которого все документы в порядке.