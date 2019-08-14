Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM

Ночью на автодороге «Екатеринбург — Тюмень» произошло лобовое столкновение автомобилей «Шкода и LDV Maxsimus. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 00:05 по местному времени. В результате аварии оба водителя погибли на месте от полученных травм. Ещё один пассажир «Шкоды» госпитализирован в больницу Екатеринбурга. У него тяжёлые травмы.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые помогали извлекать тела погибших из повреждённых от столкновения автомобилей. Также в течение час пришлось ограничить движение по трассе.

Как сообщало ИА REGNUM, также минувшей ночью аналогичное произошло ДТП в Екатеринбурге. На улице Таватуйской столкнулись автомобили «Мерседес» и «Шевроле». К счастью, в аварии никто не погиб.

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