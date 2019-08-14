Горно-Алтайск, , 09:11 — REGNUM

Прокуратура Республики Алтай направила в суд дело о матери, забившей своего грудного ребёнка до смерти. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

27-летняя жительница Горно-Алтайска избила младенца в конце мая. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался.

Женщине за совершённое преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске следователи направили в суд уголовное дело по обвинению женщины в убийстве своего новорожденного ребёнка. Родив доношенную, жизнеспособную девочку, 39-летняя женщина завернула ее в пакет и оставила умирать.

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