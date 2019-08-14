Копенгаген, , 09:06 — REGNUM

Власти Дании направили в Гренландию пожарных и технику для тушения природных пожаров, сообщает пресс-служба министерства обороны королевства.

«Первоочередная задача — ограничить площадь пожара, не дать ему распространиться дальше за ее пределы и в конечном итоге потушить огонь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в Гренландии вспыхнули в начале лета. Кроме того, летняя жара спровоцировала быстрое таяние ледников. В июле в течение недели от жары растаяли более 10 млрд тонн льда, столь резкое таяние ледников ученые зафиксировали впервые в истории.

Таяние всех ледников Гренландии приведет к росту уровня моря на 7−8 метров, но на этот процесс уйдет сотни лет, уверяют ученые.

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