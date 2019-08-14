Хабаровск, , 09:03 — REGNUM

Глава МЧС России Евгений Зиничев поставил главную задачу правительству Хабаровского края в ухудшающейся паводковой ситуации. Она заключается в том, чтобы не допустить гибели людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Евгений Зиничев также подчеркнул, что власти Хабаровского края знали о надвигающемся паводке заранее, поэтому у них было время, чтобы основательно подготовиться.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС РФ Евгений Зиничев инспектирует Хабаровский край. Он проверил готовность дамб, в частности, убедился, что дамба Комсомольского авиационного завода выдержит напор воды даже при уровне Амуре в 7,8 метра.