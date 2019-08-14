Владивосток, , 09:01 — REGNUM

После объявления штормового предупреждения, оперативные службы Приморья приведены в полную готовность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ожидании мощного тайфуна «Кроса», который приближается к Приморью из Японского моря, спасатели, дорожники, энергетики и другие оперативные службы переведены в режим полной готовности. Ожидается, что тайфун подтопит значительные территории, возможны аварии на объектах энергетики, прекращение транспортного сообщения с удалёнными территориями края.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют выход тайфуна «Кроса» к Приморью ориентировочно в пятницу, 16 августа. Тайфун может принести сильнейшие осадки более 50 мм за 12 часов и менее, при скорости ветра до 23 м/с.