Окинский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM

В горах Окинского района Бурятии спасатели провели эвакуацию 75-летнего туриста. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, в операции участвовали спасатели из Тулы.

Мужчину обнаружили участники туристской группы в районе ущелья Архабон. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

«Для эвакуации туриста 1944 года рождения из н.п. Нижнеудинск Иркутской области вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, с группой тульских спасателей, устранявших последствия чрезвычайной ситуации в городе Тулуне», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели в Бурятии эвакуировали терпящую бедствие в горах туристическую группу. Один из них погиб — у мужчины 1952 года рождения стало плохо с сердцем.

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