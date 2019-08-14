Иркутск, 14 августа 2019, 08:48 — REGNUM

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, подвергшейся мощнейшему наводнению летом 2019 года, опасений не вырывает. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Роспотребнадзора, опубликованного 13 августа.

Максим Мофра. Наводнение. 1886
Максим Мофра. Наводнение. 1886

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в регион пришла вторая водна паводка, наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Не обошлось без жертв, известно о 25 погибших. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.

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