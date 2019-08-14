Самара, 14 августа 2019, 08:47 — REGNUM
Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М5 в Самарской области, 14 августа сообщает 63.ru.
По предварительной информации, виновник аварии ехал на «Газели» из Самары в Тольятти.
«Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Мitsubishi. Водителя «Газели» зажало в кабине. Его деблокировали гидроинструментом», — рассказали спасатели поисково-спасательной службы .
Столкновение произошло на 982-й километре федеральной трассы М5.
27-летнего водителя «Газели» эвакуировали в больницу.