Самара, , 08:47 — REGNUM

Два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной трассе М5 в Самарской области, 14 августа сообщает 63.ru.

По предварительной информации, виновник аварии ехал на «Газели» из Самары в Тольятти.

«Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник Мitsubishi. Водителя «Газели» зажало в кабине. Его деблокировали гидроинструментом», — рассказали спасатели поисково-спасательной службы .

Столкновение произошло на 982-й километре федеральной трассы М5.

27-летнего водителя «Газели» эвакуировали в больницу.