Уфа, , 08:39 — REGNUM

По подозрению в незаконном распространении наркотиков задержан житель Башкирии. Об этом 14 августа сообщается на сайте республиканского МВД.

По сообщению правоохранителей, во время задержания у подозреваемого нашли свертки и пакеты с N-метилэфедроном весом около 200 грамм.

«По предварительной информации, подозреваемый планировал незаконно сбывать их путем закладок вблизи одной из железнодорожных станций на территории г. Уфы», — сообщается на сайте МВД Башкирии.

20-летний подозреваемый также сообщил следователям, что уже успел заложить восемь закладок-тайников с N-метилэфедроном в лесу.

Следователи уфимского линейного управления МВД России в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Задержанного, по решению суда, поместили под стражу.