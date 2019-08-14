Омск, , 08:38 — REGNUM

Чрезвычайным происшествием закончился поход в лес для семейной пары с ребёнком в Омской области. Как сообщает региональное СУ СК РФ, днём 13 августа, пока родители собирали ягоды, пропал их трёхлетний сын, находившийся в салоне припаркованного автомобиля.

Ночной лес Torange.biz

«Вернувшись к машине через 15 минут и обнаружив пропажу ребенка, родители около трёх часов искали его самостоятельно, после чего обратились в органы внутренних дел», — пояснили следователи, отметив, что по факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело.

К поискам, которые велись всё ночь и до сих пор продолжаются, подключились более 500 активистов отряда «Лиза Алерт», развернут штаб.