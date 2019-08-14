Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:30 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в бразильском Рио-де-Жанейро пострадал по меньшей мере 51 человек, сообщает Globo.

ДТП (cc)StartupStockPhotos

Отмечается, что ДТП произошло в одном из подземных тоннелей в центре города, где столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Боливии в результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли 11 человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Полиция рассматривает две версии причин аварии — выезд грузовика на полосу встречного движения и алкогольное опьянение водителя.

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