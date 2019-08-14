Иркутск, , 08:15 — REGNUM

В Иркутской области за последние сутки удалось потушить 12 пожаров общей площадью 27 445 га, в том числе 21 909 га, покрытых лесом. Такие данные приводит сегодня, 14 августа, официальный сайт регионального правительства. Также обнадёживает информация о том, что «тушение производится и на пожарах в зоне контроля», правда, какие именно пожары-отказники начали тушить — не уточняется.

Самолёт Бе-200 на тушении лесного пожара

Вместе с тем, действующим в регионе остаётся 31 возгорание на площади 74 082 га, где 67 405 га покрыты лесом. Несмотря на внушительные объемы потушенных площадей, площадь возгораний, которые в соответствии с приказом Минприроды РФ, можно не тушить из-за труднодоступности и экономической нецелесообразности, не уменьшается: в Иркутской области по-прежнему полыхает 72 таких пожара общей площадью 675 629 га, из них 616 502 га, покрыты лесом.

Кк уже сообщало ИА REGNUM, на 13 августа в зоне контроля были закрыты 72 пожара общей площадью675 569 га, в том числе 616 462 га, покрытых лесом. О том, что далеко не все пожары.

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Ранее областная прокуратура уже внесла представление о признании незаконными нормативных правовых актов министерства лесного комплекса, устанавливающих так называемые «зоны контроля» (очаги, которые не будут потушены в силу труднодоступности и больших финансовых затрат).

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