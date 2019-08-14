Анкара, , 08:14 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Турции изъяли крупную партию незаконных наркотических веществ, об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в городе Стамбул, силовики изъяли порядка 72 тыс. таблеток, содержащих незаконные вещества. Двое человек были арестованы по подозрению в наркоторговле, один из них позднее был отпущен.

Напомним, правоохранительные службы Турции регулярно проводят мероприятия по пресечению незаконной продажи наркотиков. В декабре 2018 года в стране конфисковали 1 тыс. 270 кг героина, что стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории.

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