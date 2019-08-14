Якутск, , 08:17 — REGNUM

В старательской артели «Дражник» в посёлке Звёздочка Усть-Майского улуса в Якутии, где работает 400 человек, обнаружили туберкулёз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких (cc) Giller Boris

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Три недели назад кашлявшего кровью рабочего артели отправили в больницу. За это время состояние нескольких человек ухудшилось, люди жаловались на недомогание.

«Старатели объявили забастовку. Несколько человек, которые жаловались на недомогание, были отправлены в районную больницу. Среди них и мой брат. Теперь они ждут отправку в город, но никто из таксистов их не хочет брать, гостиницы закрывают перед ними двери», — цитирует родственницу заболевшего News.Ykt.Ru.

Главный инженер артели Константин Ананенко подтвердил, что такая ситуация есть в действительности, но своими силами они ничего не могут сделать. Нужна помощь властей:

«После того, как был выявлен туберкулёз у одного работника, провели осмотр остальных, 15 из них отправили в райцентр на обследование. Но там не работает рентген-аппарат. Их направили на обследование в Якутск. Часть из них уехала, а другая после пьянства была задержана полицейскими.

Мы делаем всё возможное, но нам не хватает содействия со стороны минздрава республики. Среди работников — паника».

На данный момент издание не получило комментария от властей Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, два региона Дальнего Востока, Магаданская область и Чукотский автономный округ, имеют большое количество забелевших гепатитом.