Анкара, , 08:09 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» за прошедший месяц двоих особо разыскиваемых членов Рабочей партии Курдистана, об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по обезвреживанию повстанцев проходила на востоке страны в провинции Битлис, за голову каждого из них назначалась награда в размере свыше $53 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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