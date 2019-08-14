Улан-Удэ, , 07:51 — REGNUM

В четырёх северных районах Бурятии продолжают действовать 27 пожаров на общей площади в 102,7 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, очаги не угрожают поселениям и объектам экономики, поэтому остаются под наблюдением.

«Всего за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 3315 га», — добавили в ведомстве.

Из них два возгорания были локализованы. На тушении работало 322 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 28 единиц лесопожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ранее возложили вину за масштабные лесные пожары на природно-климатические условия и большую грозовую активность. По словам чиновников, пожары потухнут, если пойдут дожди.

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