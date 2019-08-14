Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM

В центре Петербурга ранним утром 14 августа водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Solaris не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться от полиции. Однако «гонщик» не справился с управлением и врезался в поребрик и решетку Румянцевского сада на Васильевском острове.

«Возле Румянцевского сада машина перевернулась в воздухе, была погоня машин ДПС, водитель на тротуаре», — так описали увиденное случайные очевидцы, поделившиеся впечатлениями в соцсети.

Позже в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что водителя пытались остановить еще на Дворцовом проезде, между Эрмитажем и Адмиралтейством. Однако он уклонился от общения с сотрудниками полиции и попытался скрыться.

Само ДТП произошло в 05:20 в Василеостровском районе, на пересечении Университетской набережной и Кадетской линии. В результате наезда на препятствия водитель получил тяжелые травмы и отправлен в больницу.

Личность нарушителя устанавливается, на вид ему 40 лет, водительское удостоверение на месте ДТП не обнаружено.

«По факту происшествия проводятся следственные мероприятия, личность водителя устанавливается», — добавили в петербургском ГИБДД.

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