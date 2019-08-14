Биробиджан, , 07:49 — REGNUM

С понижением уровня воды в Амуре и устранением последствий затопления китайского пункта пропуска, проход через границу с 14 августа на «Амурзете» снова открыт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пункт пропуска «Амурзет» приступил к своей работе пока только на пассажирском направлении. Грузовое будет открыто через неделю. Расписание работы пункта пропуска осталось без изменений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области ввиду затопления пограничных терминалов на сопредельной стороне, был закрыт пункт пропуска «Амурзет». На китайской стороне подверглись подтоплению пункт пропуска и ряд инфраструктурных объектов, работа которых оказалась невозможной.