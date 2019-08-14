Сеймчан, , 07:36 — REGNUM

В селе Верхний Сеймчан Магаданской области уже в сентябре пустят в эксплуатацию новый водозабор, прежняя водозаборная скважина вышла из строя пять лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Без воды Zauralonline.ru

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По информации правительства Колымы, после обращения жителей села Верхний Сеймчан к губернатору Сергею Носову началось строительство водозаборной скважины глубиной 220 м, мощностью 500 куб. м/сутки.

С 2014 года в селе нет питьевой воды, её привозят в цистернах.

Специалисты начали бурить скважину, потом установят фильтр, насос и запустят новый водозабор.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Магаданской области прошедший паводок привёл к ухудшению качества воды в водопроводах.