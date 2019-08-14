Магадан, Магаданская область, , 07:05 — REGNUM

Двоих жителей Магадана задержали с незаконным уловом горбуши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жителям Колымы разрешили ловить бесплатно по два «хвоста» горбуши в день

Рыбаки далеко не ходили и поставили сеть прямо в реке Магаданка в районе улицы Рыбозаводской в столице региона.

Полиция их задержала с поличным, изъяли ставную сеть, резиновую лодку и 25 «хвостов» горбуши.

«Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет», — пояснили в пресс-службе УМВД Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатно ловить горбушу можно на удочку во всех районах Магаданской области, но только две рыбини в день.