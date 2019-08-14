Красноярск, , 06:42 — REGNUM

Дымовой шлейф от сибирских пожаров пересечет Северный Ледовитый океан и, накрыв север Гренландии, и двинется в сторону Аляски. Такой прогноз со ссылкой на данные прогнозной карты Европейской программы наблюдений ЕС Copernicus (CAMS) приводит РИА «Новости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Сибири начались ещё весной 2019 года после резкого потепления. Тому, что огонь распространился на территорию в несколько миллионов гектаров, способствовали непотушенные палы, сухие грозы и приказ Минприроды РФ, в соответствии с которым возгорания, находящиеся в труднодоступных местах и не угрожающие населённым пунктам, можно не тушить.

Это привело к тому, что в конце июля шлейф от природных очагов распространился на тысячи километров, окутав отдельные территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Читайте также: Алтайский фотограф Виталий Джазатор: «Сегодня Сибирь брошена, предана»

Только за сутки 12 августа 2019 года площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в России, увеличилась на 50 тысяч гектаров и составила 2 797 294 га.

Читайте также: За сутки площадь пожаров-отказников в России значительно увеличилась

Кроме того, Гринпис увидел существенные расхождения в подсчёте сибирских лесных пожаров:

«По спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз сегодня площадь действующих лесных пожаров составляет 5,4 млн га. Это максимум с начала года. В официальной сводке Авиалесоохраны фигурирует другое число — 3 млн га. При этом тушат сегодня лишь 283,2 тыс. га (9% от действующих пожаров)».

Читайте также: Гринпис увидел существенные расхождения в подсчёте сибирских лесных пожаров