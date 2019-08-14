Красноярск, 14 августа 2019, 06:42 — REGNUM
Дымовой шлейф от сибирских пожаров пересечет Северный Ледовитый океан и, накрыв север Гренландии, и двинется в сторону Аляски. Такой прогноз со ссылкой на данные прогнозной карты Европейской программы наблюдений ЕС Copernicus (CAMS) приводит РИА «Новости».
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Сибири начались ещё весной 2019 года после резкого потепления. Тому, что огонь распространился на территорию в несколько миллионов гектаров, способствовали непотушенные палы, сухие грозы и приказ Минприроды РФ, в соответствии с которым возгорания, находящиеся в труднодоступных местах и не угрожающие населённым пунктам, можно не тушить.
Это привело к тому, что в конце июля шлейф от природных очагов распространился на тысячи километров, окутав отдельные территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
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Только за сутки 12 августа 2019 года площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в России, увеличилась на 50 тысяч гектаров и составила 2 797 294 га.
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Кроме того, Гринпис увидел существенные расхождения в подсчёте сибирских лесных пожаров:
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