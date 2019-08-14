Набережные Челны, Татария, , 06:39 — REGNUM

В Набережных Челнах надзорная инстанция при проверке хода работ по программе капитального ремонта домов выявила нарушения по срокам. По ряду объектов «имеется отставание от графика производства работ по видам работ, связанных с сезонностью — капитальный ремонт систем теплоснабжения, кровель, фасада». Мэру города Наилю Магдееву и главе некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» прокурор передал все данные о выявленных нарушениях для решения проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Надзорное ведомство, проверив ООО «ВолгоПромСтрой», СК «Твой дом», «ЖилЭнергоСервис», установило, что «не начаты работы по ремонту кровли в восьми многоквартирных домах». Также по ряду домов есть отставание графика по сезонным работам. Также претензии у прокурора и к МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг», которое не надлежащим образом следит за сроками, последовательностью и составом технологических операций, а также своевременностью и качеством выполненных работ.

В прокуратуре отмечают, что исполком автограда не обеспечил «контроль за выполнением подрядчиками всех обязательств, предусмотренных заключёнными договорами подряда, а также контроль за МУП». Главы компаний, а также руководитель исполкома по результатам проверки получили представления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не всё гладко с ходом программы капитального ремонта и в Казани. Здесь из-за погодных условий появилась угроза срыва сроков по ряду объектов. Дожди, прошедшие во время работ по замене кровли, привели к затоплению 45 квартир по двум адресам. В целом на середину августа программа выполнена на 73% от плана 2019 года.

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Тем временем в Ульяновской области решено усилить контроль за ходом работ и их качеством. К оценке качества власти приглашают самих горожан, чтобы соблюсти принцип прозрачности.